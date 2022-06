Eurostat. Portugal entre os países em que o PIB mais cresceu

O Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal conta com um dos maiores crescimentos homólogos (11,9%) nos primeiros três meses deste ano, divulgou esta segunda-feira o Eurostat. Já as economias da zona euro e da UE cresceram 5,4% e 5,6%, respetivamente.

O gabinete de estatística europeu avança que, no primeiro trimestre deste ano, o PIB cresceu 0,6% na zona euro e 0,7% na UE face ao trimestre anterior. No quarto trimestre de 2021, o PIB cresceu 0,2% na área do euro e 0,5% na UE.

Comparando com o mesmo trimestre do ano anterior, o PIB cresceu 5,4% na zona euro e 5,6% na UE, depois de ter crescido 4,7% na zona e 4,9% na UE no último trimestre do ano passado.

A Irlanda (+10,8%) registou o maior aumento do PIB face ao trimestre anterior, seguida da Roménia (+5,2%) e Letónia (+3,6%). Já as maiores quedas foram observadas na Suécia (-0,8%), França (-0,2%) e Dinamarca (-0,1%).

Os dados mostram ainda que, neste período, a Estónia (+3,5%), Letónia (+2,1%) e Portugal (+1,7%) registaram o maior crescimento de emprego face ao trimestre anterior. O emprego caiu na Polónia (-0,6%) e na Croácia (-0,1%).