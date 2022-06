Maioria de Macron em risco

Tem como principal adversário uma coligação de esquerda com quem o partido de Macron está empatado nas sondagens.





Emmanuel Macron corre o risco de perder a sua maioria parlamentar, nas legislativas francesas, que terão a sua primeira volta domingo, dia 12, e a segunda no domingo seguinte.

O Presidente francês, que recentemente conseguiu defender o seu posto contra Marine Le Pen, desta vez tem como principal adversário uma coligação de esquerda, o NUPES, com quem o partido de Macron está empatado nas sondagens, com 26%. Algo que pode muito bem desencarrilar a agenda legislativa do Presidente.