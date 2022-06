Portugal é o segundo país europeu com mais casos de Monkeypox

Portugal é o segundo país europeu com maior número de casos (191) de casos confirmados de infeção pelo vírus Monkeypox, logo atrás da Espanha (259), indica este sábado um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre este surto.

Segundo o último balanço da OMS sobre os casos de monkeypox no mundo, Portugal é o segundo país europeu com maior número de infeções, tendo sido registados, até ao momento, 209 contágios, embora nestes dados estejam indicados apenas 191, total observado no último dia avaliado, dia 8 de junho.

Pelo menos 1.285 casos de varíola dos macacos já foram confirmados em laboratório, tendo sido participados por 28 países, muitos dos quais onde a doença não é comum ou não havia sido relatada anteriormente.

Quanto à Europa, Espanha registava, a 8 de junho, 259 infeções de varíola dos macacos, Portugal 191, número já subiu para 209, seguidos da Alemanha (113), França (66), Holanda (54), Itália (29) e Bélgica (24).