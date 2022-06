Jovem de 14 anos está a ser procurado em Vagos

Um jovem de 14 anos está a ser procurado, na tarde desta terça-feira, pela Polícia Marítima na praia da Vagueira, em Vagos.

De acordo com as autoridades, citadas pelo Notícias ao Minuto, estão atualmente no local a Polícia Marítima e os Bombeiros, estando a caminho mais meios terrestres.

Um segundo adolescente, da mesma idade, terá conseguido sair da água por meios próprios e está a ser assistido.

Segundo os bombeiros de Vagos, acionados para o local via Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), foram para o local dois veículos de socorro e Polícia Marítima.

O alerta terá sido dado pelas 15h35, sendo que as operações de resgate ainda estão a decorrer, disse fonte dos bombeiros.