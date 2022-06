Fita VHS do filme ‘De Volta para o Futuro’ é vendida por 75 mil dólares num leilão nos EUA

A cópia do filme no formato agora antiquado era de propriedade do ator Tom Wilson, que interpretou Biff Tannen na saga de filmes de ficção científica.





Segundo o The Guardian, uma fita VHS lacrada do filme de sucesso dos anos 80 ‘De Volta para o Futuro’ foi vendida por 75 mil dólares num leilão realizado pela Heritage Auctions, com sede no Texas.

A venda contou com 260 fitas VHS lacradas, a maioria das quais eram cópias da primeira edição de filmes dos anos 70 e 80. De acordo com o jornal britânico esta passa a ser “provavelmente a fita mais cara já vendida”.

A cópia de ‘De Volta Para o Futuro’, pertencia ao ator Tom Wilson, que interpretou Biff Tannen na saga de filmes de ficção científica.

Esta incluía uma nota assinada pelo artista que dizia: “Esta é uma fita VHS do primeiro lançamento de 'De Volta para o Futuro’, enviada para mim pelo estúdio naquela época. Como eu sabia que a plataforma VHS seria para sempre, guardei para mais tarde”.

Segundo o The Guardian, “há um mini-boom entre os colecionadores de fitas VHS antigas, principalmente aquelas que são primeiras edições de filmes de sucesso ou estão na sua embalagem original”.