Cadáver encontrado esta manhã numa praia em Alcobaça

Um cadáver foi encontrado ao início da manhã deste domingo na praia da Falca, em Alcobaça, no distrito de Leiria.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) informou que o alerta para a presença de "um corpo na praia" foi dado por um pescador pelas 6h42, tendo "de imediato" sido ativados para o local elementos da Polícia Marítima da Nazaré, das corporações de Bombeiros Voluntários de Pataias e de Alcobaça e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Na mesma nota, a autoridade adiantou que o óbito "foi declarado no local" pela delegada de saúde.

O cadáver foi removido pelos bombeiros de Pataias e transportado pelos bombeiros de Alcobaça para o Instituto de Medicinal Legal e Ciências Forenses de Leiria, "após indicações do Ministério Público".

Contactada pela agência Lusa, uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria adiantou que a situação poderá estar relacionada com um afogamento ocorrido "há três ou quatro dias", mas remeteu outras informações para as autoridades policiais.