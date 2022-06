Urgências de Ortopedia do Hospital de Santarém com limitações até as 8h00 de terça-feira

Centro Hospitalar esteve com limitações no bloco de partos e na cirurgia traumatológica este fim-de-semana por falta de anestesistas.





O serviço de urgência de Ortopedia do Hospital Distrital de Santarém (HDS) vai estar com limitações até às 8h00 de terça-feira.

Em declarações à agência Lusa, uma fonte da instituição indicou que os restantes serviços de urgência estão a operar com normalidade depois de, no fim-de-semana, terem existido limitações no bloco de partos e cirurgia de traumatológica, por falta de anestesistas. Este condicionamento levou o reencaminhamento de doentes urgentes para outros hospitais daquela rede hospitalar.

O HDS informou ainda que as limitações na Urgência de Ortopedia se devem à falta de ortopedistas, sendo que, todos os doentes que se desloquem ao hospital por sua iniciativa "serão atendidos pela equipa de cirurgia (como já aconteceu hoje) e em caso de necessidade transferidos com acompanhamento médico e de enfermagem para o hospital de referência".

No fim-de-semana, o Hospital de Santarém solicitou ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU)/Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) que reencaminhassem os doentes urgentes para iutras redes por falta de anestesistas.

Contudo, estas condicionantes vêm já da semana anterior, tendo no passado fim-de-semana o HDS funcionado com uma equipa de obstetrícia reduzida e, tal como este fim-de-semana, solicitado ao CODU/INEM o reencaminhamento de utentes para outros hospitais da rede.

Na altura, fonte do hospital adiantou à agência Lusa que as urgências de obstetrícia não tinham sido encerradas, tendo apenas sido encaminhadas as doentes que eram transportadas de ambulância.