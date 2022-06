Jovens que se fizeram passar por alunas em escola de Lisboa são do Porto e queriam cumprir uma aposta

As duas jovens que foram detidas, na segunda-feira, quando tentaram fazer-se passar por outras alunas para realizar o exame nacional de geografia A na Escola Secundária Pedro Nunes, em Campo de Ourique, Lisboa, são estudantes universitárias do Porto e tudo se terá tratado de uma “aposta”

As duas detidas vieram do Porto para Lisboa para ir ao Rock in Rio no domingo e após a noite de concerto compareceram na escola à hora do exame de Geografia A, do 11.º ano, para "cumprirem uma aposta", disseram, ao Jornal de Notícias, dois alunos da Escola Secundária Pedro Nunes, que preferiram não ser identificados.

"Elas fizeram-se passar por outras estudantes que nem conheciam. Durante a chamada dos alunos para o exame, foram ver quem estava a faltar à prova e entraram na vez delas. Ainda estavam de ressaca do concerto", explicaram.

A direção da escola reitera que para já “não presta declarações".