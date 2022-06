Cabo Verde e o dinheiro

por Pedro d'Anunciação

Muito me apraz ter visto o presidente da Associação Sindical doa Juízes Portugueses reconhecer, bem sei que já há uns tempos, que os cabo-verdianos, só com o seu reconhecido e natural talento, conseguiram ir muito mais longe do que os seus colegas nacionais, com muito mais meios e dinheiro.

Portanto, para um país pobre como o nosso, não é uma questão de dinheiro e meios. É de talento pessoal. Não perdíamos nada em consultar sempre o civilizadíssimo Cabo Verde, e os seus talentosos cabo-verdianos, sobre tudo. De resto, a grande corrupção vem mais das fortunas do que da pobreza, como bem sabem os meios judiciais.