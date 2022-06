Representantes de Johnny Depp negam regresso do ator à saga "Piratas das Caraíbas"

O site australiano Poptopic afirmou que o ator estaria a negociar um contrato de 300 milhões de dólares (cerca de 283 milhões de euros) com a Disney para voltar a encarnar a personagem de Jack Sparrow.





Afinal os fãs de 'Piratas das Caraíbas' e de Jack Sparrow ainda não podem celebrar. Os representantes do ator Johnny Depp negaram publicamente os rumores que avançavam com o regresso do ator à saga.

O site australiano Poptopic afirmou que o ator estaria a negociar um contrato de 300 milhões de dólares (cerca de 283 milhões de euros) com a Disney para voltar a encarnar a personagem de Jack Sparrow, no entanto esta informação foi reprovada.

"Isso é inventado", disseram os representantes de Johnny Depp em declarações à NBC News.

Jerry Bruckheimer, produtor de 'Piratas das Caraíbas, também disse em declarações ao The Sunday Times que o regresso de Depp não foi pensado, mas admitiu que "o futuro ainda está para ser decidido".