Encontrado corpo de pescador desaparecido em Viana do Castelo

A Polícia Marítima encontrou, este domingo de manhã, o corpo do pescador, de 57 anos, que estava desaparecido na praia da Ínsua em Viana de Castelo.

As autoridades estavam a realizar buscas depois de um familiar do pescador ter dado o alerta para o seu desaparecimento. Homem saiu para pescar e não regressou a casa.

Os elementos do comando-local da Polícia Marítima de Viana do Castelo iniciaram de imediato as buscas por terra e via marítima e que, entretanto, foram dadas por terminadas após a descoberta do corpo.