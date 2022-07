Cinco estranhos descobrem que são irmãos de Dwayne Johnson

“O Dwayne não tem nada a ver com as decisões que o pai dele foi tomando ao longo da vida. Ele nem sabe quem nós somos“, afirmou Adrian Bowles, um dos ‘novos’ irmãos do ator. “Ele não nos deve nada”, acrescentou a irmã Lisa Purves.





Cinco pessoas, sem qualquer ligação conhecida entre si, até ao momento, descobrem afinal que partilham ADN, pois têm o mesmo pai biológico. Mas as revelações não ficam por aqui já que esse pai biológico é nem mais nem menos do que Rocky ‘Soulman’ Johnson, um dos maiores nomes da história da luta-livre norte-americana e pai do ‘The Rock’.

A história é abordada no documentário Finding Rocky’s Family, que foi divulgado recentemente nos EUA, e que tem produção da revista Sports Illustrated.

O documentário acompanha cada um dos ‘novos’ filhos de Rocky Johnson, desde as primeiras interações, o caminho individual de cada um até aos teste de ADN, que vieram a confirmar que são todos filhos do lutador e, portanto, irmãos da estrela de Hollywood Dwayne Johnson, também conhecido como ‘The Rock’.

Rocky Johnson, que morreu em 2020, teve dois filhos com Una Sparks, a sua primeira mulher, Curtis e Wanda. Do segundo casamento com Ata Maivia nasceu Dwayne, atualmente com 50 anos.

Os outros cinco filhos, agora descoberto, serão fruto de relações extraconjugais.

“O Dwayne não tem nada a ver com as decisões que o pai dele foi tomando ao longo da vida. Ele nem sabe quem nós somos“, afirmou Adrian Bowles, um dos ‘novos’ irmãos do ator. “Ele não nos deve nada”, acrescentou a irmã Lisa Purves.

O documentário demonstra que Rocky Johnson escondeu sempre de cada um dos filhos a existência dos outros irmãos.

Foi depois de um deles ter querido saber mais sobre o seu pai, que a história veio a lume e que conseguiu descobrir irmãos na mesma situação. Ajudou-os a encontrar documentos e fotografias que comprovassem o alegado parentesco, que viria a confirmar-se.

Os antes cinco estranhos, agora irmãos, atualmente fazem parte da vida uns dos outros e encontram-se com frequência.