Mulher assassinada na Suécia com uma faca

Uma mulher, com cerca de 60 anos, foi morta num ataque com uma faca na ilha de Gotland, esta quarta-feira, onde os principais líderes políticos do país estão reunidos durante uma semana. O ataque ocorreu por volta das 14h00 (13h00, em Lisboa).

"Infelizmente, posso dizer-vos que uma mulher sucumbiu aos ferimentos", informou Fredrik Persson, chefe da polícia de Gotland, numa conferência de imprensa.

Um homem, de 33 anos, acabou detido pelas autoridades. O jornal Expressen, citado pelo The Guardian, informou que o suspeito teria ligações com um grupo neonazista, informação que não foi confirmada pela polícia.