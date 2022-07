As 10 joias mais caras da história da sétima arte

Quando pensamos na icónica Marilyn Monroe é possível que uma das primeiras frases que nos venha à cabeça seja precisamente uma das que a artista profere no famoso filme Os Homens Preferem as Loiras, de 1953, realizado por Howard Hawks: «Diamonds are a girl’s best friend», em português Os diamantes são os melhores amigos das mulheres. Com certeza que, ao cantá-lo, a atriz incluiria nessa lista, não só os diamantes, como também as pérolas, os rubis, anéis e até mesmo medalhões mágicos. E, certamente que ao assistir a um filme, toda a gente já acabou por se encantar com um elemento da caracterização das personagens. Na verdade, poderão mesmo ter existido situações em que joias extraordinárias e extremamente caras, de certa forma, conseguiram ‘roubar’ a atenção da cena durante os filmes em que apareceram. Ainda para mais quando, ao invés de réplicas, as atrizes efetivamente utilizam os colares verdadeiros e, às vezes, tão caros que necessitam de ser vigiados por guardas nos sets de filmagens.

Titanic

475 milhões de euros

Em primeiro lugar, posiciona-se o coração do filme Titanic, de James Cameron, lançado em 1997. O colar é uma adaptação inspirada no diamante Hope, que pertenceu à realeza francesa. Trata-se de um enorme e peculiar diamante azul-marinho, rodeado por pequenos diamantes brancos. Originalmente, a peça enfeitava o pescoço do rei Luís XIV da França. Após a revolução e a queda do Império, a pedra preciosa passou pelas mãos de vários proprietários até ser doada ao Museu Nacional de História Natural dos Estados Unidos, em 1958. Desde então, a joia integra o acervo da instituição. O apelidado ‘Heart of the Ocean’ de 56 quilates que Caledon Hockley (Billy Zane) dá a Rose (Kate Winslet) foi criado pelos joalheiros londrinos Asprey & Garrad e está avaliado em 475 milhões de euros – considerada uma das pedras mais valiosas do mundo.

Oceans 8

142 milhões de euros

De acordo com o estudo, em segundo lugar encontra-se a joia utilizada em Oceans 8, de 2018, filme realizado por Gary Ross e protagonizado pela atriz americana Anne Hathaway. O enredo centra-se precisamente no roubo de um colar de diamantes no valor de 150 milhões de dólares, que a empresa Cartier mantém num cofre. Na verdade, a joia é uma réplica de um colar criado em 1931 por Jacques Cartier para o marajá de Nawanagar. A peça inclui o diamante ‘Rainha da Holanda’ de 136,25 quilates que pertenceu à rainha Guilhermina, dos Países Baixos, cercado por diamantes coloridos e avaliado em 142 milhões de euros. Segundo o jornal espanhol La Vanguardia, como o colar original foi projetado para ser usado por um homem, «a réplica foi reduzida em 20% para caber no pescoço de Hathaway».

Morte no Nilo

30 milhões de euros

Segue-se então o colar usado pela personagem Linnet Doyle, interpretada pela atriz e modelo israelita Gal Gadot, no recente filme Morte no Nilo, lançado este ano e realizado por Kenneth Branagh, que «resgata um diamante que apenas Audrey Hepburn, Mary Whitehouse e Lady Gaga usaram em público». Na verdade, o colar recria um dos maiores diamantes amarelos do mundo, o ‘Tiffany’, avaliado em quase 30 milhões de euros. De acordo com La Vanguardia, a peça «apareceu nas minas de Kimberley da África do Sul em 1877 e foi comprada por Charles Lewis Tiffany por 18 mil dólares». O gemologista George Frederick Kunz levou um ano para encontrar o perfil final, um corte almofadado de 128,54 quilates que possui 82 facetas. Enquanto Gal Gadot usava uma réplica do diamante ‘Tiffany’ na sua fictícia lua no Nilo, três mulheres puderam usar o original: a socialite Mary Whitehouse, numa gala em 1957, Audrey Hepburn, numas fotos promocionais para Breakfast at Tiffany‘s, em 1961 e, mais recentemente, Lady Gaga, para receber o seu Óscar pelo filme Assim Nasce uma Estrela (2018), realizado por Bradley Cooper, que também o protagoniza.

Como Perder um Namorado em Dez Dias

5 milhões de euros

Mas não é apenas em dramas e mistérios que encontramos estas joias. Em quarto lugar, encontra-se a peça usada na comédia Como Perder um Namorado em Dez Dias. Nele, a atriz americana Kate Hudson usa um colar muito parecido com o colar que Gal Gadot usou na produção Morte no Nilo. A única diferença é que o de Hudson «era real». A joalheira Harry Winston aceitou emprestar as suas melhores peças para o filme que foi lançado em 2003 e realizado por Donald Petrie. O extraordinário pingente de safira amarela de 51,94 quilates, colar de diamantes de 84 quilates com o nome da dançarina Isadora Duncan, foi vendido por 5 milhões de euros depois da atriz o ter utilizado no filme.

Os Homens preferem as Loiras

4,16 milhões de euros

Tal como proferido anteriormente, se há alguma figura que nos remete imediatamente para joias caras e majestosas, é Marilyn Monroe. Na verdade, a atriz, modelo e intérprete, cantou que os diamantes eram os seus ‘melhores amigos’, no filme Os Homens Preferem as Loiras, de 1953. Segundo o jornal espanhol, «foi nesse momento que o anel de diamante começou a ser considerado parte indispensável de um compromisso matrimonial». O ‘Baroda Moon’, a impressionante gema amarela de 24 quilates que Marilyn usou na promoção do filme de Howard Hawks está avaliada pela Queensmith em mais de 4 milhões de euros. Durante 500 anos, a peça permaneceu na posse da família real Gaekwad, Maharajas de Baroda, da Índia. Depois, foi enviado para Maria Teresa da Áustria. Contudo, após a morte prematura da imperatriz (que alguns atribuem à pedra atrair má sorte), os Habsburgos acabaram por devolvê-la ao Gaekwad. Em 1920, o marajá Sayajirao Gaekwad - atingido pela crise após a Primeira Guerra Mundial - decidiu vendê-lo. O colar foi exibido em Los Angeles no ano de 1926 e andou de «mãos em mãos», até que em 1943 foi comprado pelo joalheiro Meyer Rosenbaum, que o emprestou a Monroe para usá-lo. Depois de 1953, o diamante foi leiloado várias vezes. Os novos proprietários permanecem anónimos.

Anna Karenina

3 milhões de euros

Inspirado no clássico romance russo de Liev Tolstói, a produção de 2012, Anna Karenina, realizada por Joe Wright, conta a história de Anna. A personagem, protagonizada pela atriz americana Keira Knightley, tem um caso extraconjugal, em 1874, o que impacta a sociedade e também o seu marido, funcionário do governo russo. A artista é a imagem da Chanel, por isso não é de surpreender que depois de ser escolhida para estrelar a adaptação cinematográfica do livro, o departamento de guarda-roupas tenha solicitado peças da marca francesa. Segundo o La Vanguardia, os joalheiros da empresa criaram uma coleção especial para si, apelidada ‘Chanel Haute Joaillerie’. A peça mais memorável e também a mais cara é o colar de diamantes ‘Camelia Poudre’, avaliada em quase 3 milhões de euros. Esta é feita em ouro branco de 18 quilates e possui dois diamantes de lapidação redonda e outros 683 diamantes de lapidação brilhante que desenham duas flores emblemáticas da marca.

O Turista

2,4 milhões

Segundo o estudo da joalharia britânica Queensmith, em sexto lugar encontra-se a joia utilizada por Angelina Jolie, no filme O Turista, de Florian Henckel von Donnersmarck, lançado em 2010, onde a atriz atua lado a a lado com Johnny Depp. «Durante uma viagem improvisada à Europa para curar um coração partido, o professor de matemática Frank Tupelo vê-se numa situação extraordinária quando uma estranha sedutora, Elise, cruza o seu caminho. O encontro aparentemente inocente transforma-se num perigoso jogo de gato e rato», lê-se na sinopse da produção. Um dos momentos mais famosos do filme é precisamente a aparição da artista vestida com um vestido preto e uma gargantilha cravejada de diamantes. De acordo com o jornal espanhol, a joia é «uma tiara antiga do início do século XX que o joalheiro Robert Prokop transformou num colar impressionante», avaliada em quase 2,5 milhões de euros.

Agente 355

731 mil euros

No thriller de espionagem de Simon Kinberg, Agente 355, que estreou em janeiro deste ano, a agente da CIA, Mace Brown, une-se a uma agente alemã, uma especialista em computadores, e a uma psicóloga colombiana para deter um grupo de mercenários e recuperar uma arma secreta. A verdade é que todos os membros do quinteto de estrelas que incluiu Jessica Chastain, Lupita Nyong’o, Diane Kruger, Penelope Cruz e Bingbing Fan, utilizam joias magníficas. De acordo com o La Vanguardia, o fornecedor dos acessórios cintilantes é o relojoeiro e joalheiro suíço Piaget - a sua marca tem um relacionamento de longa data com Hollywood. Além disso, a atriz e produtora do filme, Jessica Chastain, é embaixadora da marca desde 2015. É na cena em que o quinteto de espiãs vai a uma casa de leilões em Xangai, que são exibidas as joias «mais requintadas de todo o filme»: uma das quais vale 731 mil euros. Trata-se do colar de ouro rosa ‘Sunny Side of Life de Piaget’, e é usado pela agente de inteligência alemã Marie, interpretada por Diane Kruger. A joia tem um espinélio rosa com lapidação almofadada de 8,2 quilates engastado numa intrincada gravura, 52 diamantes de aproximadamente 13,4 quilates e outros 254 brilhantes de 19,5 quilates.

Casa Gucci

534 mil euros

De acordo com o jornal espanhol, tal como a socialite italiana Patrizia Reggiani (responsável pelo do assassinato de seu ex-marido, Maurizio Gucci), a cantora e atriz Lady Gaga - que interpreta Reggiani no recente filme Casa Gucci, realizado por Ridley Scott -, usa várias peças das coleções de alta joalharia da Bulgari e ainda outras que fazem parte do seu património histórico. Um deles, um colar de ouro cheio de ametistas, citrinos, turmalinas rosa, esmeraldas, safiras e diamantes que pertenceu à princesa Yasmin Aga Khan, filha de Rita Hayworth. Contudo, segundo o estudo britânico, o mais caro de todos «é o deslumbrante conjunto de colar e brincos da coleção de alta joalharia Le Magnifiche». O colar é feito com 11 rubis de sangue de pombo (uma das cores naturais mais procuradas nesta joia). As pedras vermelhas são acompanhadas por 77 diamantes de lapidação brilhante. Os especialistas da Queensmith definiram o seu valor em 534 mil euros.

Pretty Woman

534 mil euros

Em último lugar, mas não menos deslumbrante, encontra-se o colar utilizado por Julia Roberts, no icónico filme Pretty Woman, em português ‘Um Sonho de Mulher’, de Garry Marshall, que estreou em 1990 e encantou o mundo. Num dos momentos mais memoráveis da produção, a prostituta Vivian aparece com um vestido vermelho e um colar que Edward Lewis, interpretado por Richard Gere, lhe dá. Uma curiosidade engraçada é que, na cena da oferta, ao abrir a caixa com a joia, o milionário deixa-a fechar e acaba por entalar os dedos da jovem - o que não estava previsto no guião e acabou por ficar no filme. O famoso colar de ouro branco e diamantes com 23 rubis lapidados em pêra custou 250 mil dólares em 1990 e foi assinado por Fred Joaillier. A empresa francesa acabou por reeditá-lo com a sua estética reconhecível de um coração dentro de um coração, «embora com um leve redesenho em comparação com o original». Embora o preço seja sob demanda, Quensmith estima-o em aproximadamente 534 mil euros.