A corrida ao posto de Johnson está a aquecer

Já foram decididas as regras da disputa pelo posto de líder dos conservadores – sendo este o partido mais votado, do Reino Unido – e 11 deputados já estão oficialmente na corrida, havendo ainda nomes de peso a ponderar a candidatura.

Só esta segunda-feira foi anunciada a candidatura da ministra dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss, bem como do antigo ministro da Saúde, Sajid Javid, cuja demissão em simultâneo com Rishi Sunak – o antigo ministro das Finanças foi dos primeiros a anunciar que queria lutar pelo posto de primeiro-ministro – iniciou a onda que derrubou Boris Johnson. A ministra do Interior, Priti Patel, está a ponderar entrar na disputa, avançou a imprensa britânica, bem como Jacob Rees-Mogg, o rosto da ala mais à direita dos conservadores.

O futuro do Reino Unido será decidido pelos cerca de 200 mil militantes conservadores. Num processo em que os candidatos enfrentarão sucessivas rondas de votação pelos deputados do partido, até que só sobrem dois, sendo que aí a decisão fica nas mãos dos militantes.

Anteriormente, isso nem sempre acontecida, havendo casos em que um dos dois últimos candidatos desistia, não indo o vencedor à votação interna, como sucedeu com Theresa May em 2016. Mas desta vez todos os candidatos terão de se comprometer por escrito em não desistir na última ronda, avançou o Telegraph, uma decisão do comité 1922, que representa os deputados fora do Governo e decide as regras da disputa.

Além disso, os mínimos para que um deputado se candidate serão mais baixos, avançou o The Guardian, permitindo que ainda mais nomes entrem na arena.

O receio é que o caos interno cause a fragmentação dos conservadores. Todos os analistas descrevem a luta pelo posto de primeiro-ministro como imprevisível, dependendo muito de negociações de bastidores, e as sondagens aos militantes conservadores flutuam imenso. Na sexta-feira, Sunak era apontando como o favorito por uma sondagem do Channel 4.

Na segunda-feira outra sondagem do Conservative Home já colocava em primeiro lugar a antiga secretária de Estado do Comércio, Penny Mordaunt, que anunciou a candidatura no domingo, com Sunak em terceiro lugar.