Super Bock Super Rock muda-se do Meco para o Altice Arena devido ao risco de incêndio

Devido à atual situação de contingência sobre o risco de incêndios em zonas florestais, o festival Super Bock Super Rock sofreu uma redeslocação. A 26.º edição vai ocorrer no Altice Arena, Parque das Nações, em vez de Herdade do Cabeça da Flauta, em Sesimbra.

Num comunicado, a promotora Música no Coração indicou que "tendo em conta a declaração do estado de contingência pelo elevado risco de incêndio e a consequente proibição de realização de quaisquer atividades em zona florestal, a organização do Festival vê-se obrigada à única solução possível, a alteração do local, para a viabilização da realização da 26.ª edição". "Assim, o festival realizar-se-á no Parque das Nações - Altice Arena, mantendo-se o cartaz na íntegra", confirma na nota.

"Tenho que respeitar a lei", disse o promotor pelo evento, Luís Montez, ao admitir que "é preferível deslocalizar do que cancelar", uma vez que também já estava a lidar com o caos no aeroporto.

A empresa responsável pelo festival, Música no Coração, sublinha que vai trabalhar "dia e noite" para montar palcos, com o objetivo de proporcionar um "bom espetáculo".

Luís Montez notou que, devido à pandemia, esteve sem eventos durante "três anos" e que "só quer trabalhar".

De realçar que os bilhetes comprados são válidos, o cartaz ficará intacto, no entanto os horários dos concertos poderão sofrer alguns ajustes.