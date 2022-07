Euforia das pessoas cancela convívio entre Nicki Minaj e fãs

Depois de ter estado no Wireless Festival no fim de semana, Nickie Minaj ia estar com os fãs num convívio, que se iria realizar na segunda-feira, em Londres, mas que acabou sendo cancelado devido à euforia dos fãs.

A artista, de 39 anos, pediu às pessoas para "recuarem", mas não serviu de muito. Uma fã, em particular, tentou estar o mais próximo possível de Nicki, para tentar gravar um vídeo. Mas a artista, segundo contou a rapariga através do TikTok, disse-lhe para "recuar", antes de ter sido empurrada para longe. O próprio veículo onde se encontrava foi cercado por pessoas.

A rapper chegou mesmo a pedir, através das redes sociais, para que as pessoas entrassem no café em linha única. Mas foi impossível. O convívio acabou por ser cancelado devido à preocupação com a segurança da artista.

Guys, if you don’t get in a contained space they won’t let me get out the cars. Pls don’t run in the streets. Please get in 1 place. 1 line 🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽 https://t.co/6XixF1OTh9