Mickey Rourke considera que Tom Cruise é "irrelevante" e "faz o mesmo papel há 35 anos"

Numa recente entrevista ao programa Piers Morgan, o ator e ex-pugilista americano Mickey Rourke, teceu duras críticas ao também ator Tom Cruise. Para si, o sucesso de bilheteira obtido por ‘Top Gun: Maverick’, filme que estreou o mês passado e que marcou o regresso de Tom Cruise às grandes telas - que bateu recordes - "não significa nada".

"Ele faz o mesmo papel há 35 anos", afirmou, acrescentando que “não respeita isso". "Estou-me nas tintas para o dinheiro ou para o poder. O que me importa é ver o trabalho do Al Pacino, do Christopher Walken, do Robert De Niro nos primeiros filmes, do Richard Harris, do Ray Winstone. É esse o tipo de ator que quero ser", sublinhou.

Interrogado sobre se Tom Cruise era um bom ator, Rourke limitou-se a responder que o seu colega é "irrelevante".