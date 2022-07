Lula da Silva celebra apoio de Anitta com dança

Anitta declarou nos últimos dias o seu apoio à candidatura de Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), às eleições presidenciais do Brasil, que terão lugar em outubro, disponibilizando-se também para ajudar na sua campanha eleitoral, através da internet. O candidato já reagiu, de forma cómica: “Agora que a Anitta apoia a minha candidatura, eu vou aprender uma dança dessas”.

O momento foi captado em vídeo e rapidamente a ‘dancinha’ de Lula da Silva, ao estilo de Anitta, espalhou-se pelas redes sociais. “Nós temos a arma mais importante, que é o nosso legado”, disse ainda o candidato.

Quando anunciou o seu apoio, Anitta afirmou que não é e nunca foi do PT, no entanto este ano faz questão de apoiar o candidato do partido, Lula da Silva. “Este ano, eu estou com Lula e quem quiser a minha ajuda para fazer com que ele bombe na Internet, Tik tok, Twitter, instagram é só pedir, estando ao meu alcance e não sendo contra a lei eleitoral, eu irei fazê-lo”, escreveu a artista no Twitter.

As eleições presidenciais brasileiras decorrem no início de outubro e deverão ser disputadas entre os dois principais candidatos: Jair Bolsonaro, que se encontra no poder, e Lula da Silva, que também já foi presidente do Brasil entre 2003 e 2011.