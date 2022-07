Emigrantes portugueses morrem no Luxemburgo

Dois emigrantes portugueses perderam esta semana a vida em acidentes de trabalho no Luxemburgo.

A notícia é avançada pelo jornal Bom Dia, que adianta que a primeira morte ocorreu na segunda-feira e a segunda na terça-feira.

Ricardo, de 42 anos, era, segundo a polícia luxemburguesa, motorista de camião e foi atropelado por uma escavadora, na segunda-feira, que estava a proceder ao carregamento de um veículo.

O homem vivia em França mas trabalhava no Luxemburgo, sendo natural do concelho de Póvoa de Lanhoso, no Minho.

Apesar de as autoridades não terem revelado a nacionalidade da vítima, vários amigos e familiares lamentaram o sucedido nas redes sociais, deixando as suas mensagens de pêsames e solidariedade para com a família.

De acordo com as autoridades, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local, onde estaria a decorrer uma obra junto a uma passagem de nível em Roodt-sur-Syre, no nordeste do Luxemburgo.

Já na terça-feira, na sequência de um outro acidente de trabalho, na route de Larochette, em Medernach, morreu Bruno, de 45 anos.

De acordo com o órgão supramencionado, uma máquina estava a ser descarregada de um contentor colocado num camião, quando a porta do contentor abriu e um carro que ali passava bateu nela.

Este embate provocou um ricochete que atingiu o trabalhador português.

Segundo o L'Essencial, a condutora do automóvel está em estado de choque e foi transportada para o hospital.