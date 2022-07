Portugal já diagnosticou 515 casos de Monkeypox

A Direção-Geral da Saúde (DGS) revelou esta quinta-feira que, até dia 13 de julho, foram identificados 515 casos de Monkeypox em Portugal. Este número indica um acréscimo de 42 casos em relação aos 473 confirmados até à passada sexta-feira.

A descrição epidemológica foi elaborada, contudo, "com base na informação disponível a 12 de julho de 2022 para 343 casos reportados no SINAVEmed" (Figura 1), explica a autoridade em comunicado.

Para estes 343 casos de infeção, a idade dos infetados varia entre os 19 e os 61 anos, sendo o grupo etário predominante dos 30 aos 39 anos (44%).

"A maioria dos casos (99,7%) são do sexo masculino (342), com um caso (0.3%) reportado do sexo feminino, no contexto de eventual contacto com caso confirmado", avança ainda a DGS.

A maioria dos casos (84,3%) foi reportada na região de Lisboa e Vale do Tejo, seguindo-se o Norte (10%). Os restantes casos dividem-se pelo resto do país, sendo que apenas a região autónoma dos Açores não confirma ennhuma infeção.