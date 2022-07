John Cena e Shay Shariatzadeh reforçam votos de casamento no Canadá

Cerimónia deu-se no Rosewood Hotel Georgia.





Não uma, mas duas vezes. John Cena e Shay Shariatzadeh fizeram, na sexta-feira passada, uma segunda festa de casamento, no Canadá, 21 meses depois de terem oficializado a relação.

A cerimónia deu-se no Rosewood Hotel Georgia. John Cena terá escolhido o Canadá para reforçar as votos de casamento por ter sido lá que conheceu Shariatzadeh, nos bastidores da comédia 'Playing with Fire' - filmada em 2019 em Vancouver.

A imprensa internacional, assim como as redes sociais, não demorou muito a publicar fotos do casal. Cena usou um fato azul e a sua esposa, como seria de esperar, um vestido de noiva.