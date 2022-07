Limp Bizkit cancelam digressão europeia

Em comunicado, a banda justifica a decisão com base em problemas de saúde, embora não especificados, de Fred Durst, o vocalista, que foi aconselhado a interromper a digressão pelo seu médico.





Uma notícia triste para os fãs: os Limp Bizkit cancelaram todas as datas da sua nova digressão europeia, que incluía um concerto em Portugal, no próximo mês, no festival EDP Vilar de Mouros.

Em comunicado, a banda justifica a decisão com base em problemas de saúde, embora não especificados, de Fred Durst, o vocalista, que foi aconselhado a interromper a digressão pelo seu médico.

O cantor, mais tarde, publicou um vídeo a explicar a situação aos fãs: "o meu médico decidiu enviar-me uma carta, onde me diz que não me quer ver em digressão, neste momento". E frisou: "Lamento, e espero poder compensar-vos em breve. Mal posso esperar para o poder fazer. Muito obrigado pelo vosso apoio".

Não há data anunciada para um regresso aos palcos do grupo norte-americano.