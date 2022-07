Freira hospitalizada com queimaduras no rosto e no corpo após incêndio no Colégio Flori

O incêndio que deflagrou no Colégio Flori, no Porto, já está extinto e em fase de rescaldo.

Duas freiras, as Irmãs Missionárias Dominicanas do Rosário, foram assistidas no local e uma terceira "foi conduzida ao Hospital com queimaduras na face e num membro superior", indicou uma fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto à agência Lusa.

O alerta para o fogo foi recebido às 12h47, tendo começado no segundo andar, estendendo-se para o terceiro.

As causas do incêndio ainda estão por apurar, no entanto, segundo a mesma fonte, terá sido “um problema elétrico” que terá originado o fogo.

No terreno estiveram envolvidos 13 operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros Sapadores do Porto, sete operacionais dos Bombeiros Voluntários portuenses, uma ambulância e uma viatura de combate a incêndios e ainda quatro agentes da PSP.