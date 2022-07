Conflito. Rússia diz que já foi levantado bloqueio aos portos ucranianos

O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, afirmou este domingo no Cairo que já ter sido levantado o bloqueio aos portos ucranianos, depois de ter sido alcançado um acordo na sexta-feira e atribuiu a crise alimentar mundial às sanções ocidentais contra Moscovo.

“Confirmamos o compromisso dos exportadores russos de cereais em cumprir todas as suas obrigações”, disse Lavrov numa conferência de imprensa depois de um encontro com o seu homólogo egípcio, Sameh Shukri. E acrescentou: “O Presidente Vladimir Putin também sublinhou isso durante uma recente conversa telefónica com o Presidente egípcio [Abdel Fattah] al-Sisi”, continuou o chefe da diplomacia russa.

E avançou também que “houve uma iniciativa do secretário-geral da ONU e o bloqueio imposto aos portos ucranianos foi efetivamente levantado, sendo que a outra parte da iniciativa é levantar o cerco às exportações russas de trigo”.

O responsável russo culpa os países ocidentais pela crise alimentar a nível mundial e defendeu que “as sanções contra algumas empresas exportadoras e bancos, bem como as sanções à circulação de navios russos nos portos, levaram à crise alimentar”. “Esta crise alimentar e a pandemia são dois erros cometidos pelo Ocidente na questão alimentar”, disse ainda.