De J. Lo a Jennifer Affleck. Is she still Jenny from the block?

Jennifer Lopez vai mudar de nome para Jennifer Affleck, depois de ter casado com o ator Ben Affleck, num dos principais casamentos de Hollywood deste ano. Ao contrário da maioria, no entanto, a cerimónia surpresa deu-se numa pequena capela em Las Vegas.





Terá sido o destino? Ninguém sabe, realmente, mas facto é que, depois de ter namorado com Ben Affleck algures no início do Milénio, altura em que chegou mesmo a estar comprometida com o ator, Jennifer Lopez acabou por ter uma razão para mudar o seu apelido para Affleck... mas 20 anos depois.

Vamos por partes: ‘Bennifer’, o mítico casal dos primórdios dos anos 2000 que fez furor com o videoclip do eterno clássico Jenny From The Block, ‘deu o nó’ finalmente, cerca de 18 anos depois de ter quebrado o primeiro episódio da sua relação. Em Las Vegas, numa pequena capela da Cidade do Pecado, Affleck e Lopez oficializaram o seu casamento, numa cerimónia privativa que surpreendeu os jornalistas e os paparazzi. «Ontem à noite voámos para Las Vegas, fizemos fila para obter uma licença com outros quatro casais, todos a seguir o mesmo caminho para a capital mundial do casamento», escreveu Lopez na sua newsletter semanal. «Chegamos à Little White Chapel for Weddings por volta da meia-noite. Eles gentilmente ficaram abertos até tarde por alguns minutos, deixaram-nos tirar fotos num Cadillac rosa descapotável, evidentemente usado pelo próprio rei (mas se quiséssemos que o próprio Elvis aparecesse, isso ia custar mais e ele estava na cama)», continuou a atriz.

«Lemos os nossos próprios votos na pequena capela e demos um ao outro os anéis que usaremos pelo resto de nossas vidas», escreveu, concluindo: «No final, foi o melhor casamento possível que poderíamos ter imaginado».

Caminho atribulado

A história de amor de ‘Bennifer’ é única no universo de Hollywood: apesar de o casal só ter chegado ao ‘sim’ em 2022, o seu encontro remonta ao longínquo ano de 2001, quando se cruzaram no set do filme Gigli. Na altura, Lopez estava casada com Cris Judd, um dos dançarinos da sua equipa. A cantora acabaria por separar-se de Judd e, pouco depois, a sua relação com Ben Affleck foi oficializada... e tornou-se viral. Os ‘Bennifer’ estavam por toda a parte, e o ator chegou mesmo a desempenhar um papel no videoclip do ‘hino’ Jenny From The Block.

Tal foi a intensidade do amor entre Affleck e J. Lo que, em novembro de 2002, o casal estava pronto a casar, acabando por adiar o casamento em 2003, devido à alegada ‘atenção mediática excessiva’ em torno do mesmo. Um adiamento que acabaria por se transformar em cancelamento, com o par a romper relações em janeiro de 2004.

Só cerca de 17 anos depois, em 2021, é que os seus corações se voltaram a encontrar, depois de J. Lo ter estado casada com o músico Marc Anthony entre 2004 e 2014, com quem teve dois filhos em 2008: Maximilian David e Emme Maribel.

«Ele apanhou-me totalmente desprevenida e apenas olhei nos seus olhos, a sorrir e a chorar ao mesmo tempo que tentava perceber o facto de que depois de 20 anos isso estava a acontecer de novo. Eu estava literalmente sem palavras e ele disse: ‘Isso é um sim?’ Eu disse SIM, claro que é um SIM», escreveu Lopez na sua newsletter, referindo-se à forma como Affleck lhe propôs, em abril deste ano, casar.

A atriz não demorou a tornar pública a cerimónia do seu casamento, revelando um curioso detalhe: não usou um só vestido, mas sim dois. Um deles, note-se, que tinha guardado há anos, especialmente para esta ocasião. O outro, por sua vez, era um vestido de um antigo filme.

«Quando o amor é real, a única coisa que importa no casamento é um e o outro e a promessa que fazemos de amar, cuidar, compreender, ser pacientes, amorosos e bons um para o outro. Nós tivemos isso. E muito mais. Melhor noite de nossas vidas. Obrigado à do Little White Wedding Chapel por me deixar usar a sala de descanso para trocar de roupa enquanto o Ben se trocava na casa de banho», escreveu J. Lo, sobre o casamento.

Mas irá um dos mais mediáticos casamentos de Hollywood dos últimos tempos ficar-se por uma cerimónia numa pequena capela de Las Vegas? A revista norte-americana People diz que não, citando fontes que garantem que vem aí uma grande ‘festança’ organizada pelo casal para celebrar o seu amor. «Eles não têm uma lua de mel planeada ainda. A Jennifer diz que todos os dias com o Ben são uma lua de mel», disse a mesma fonte à revista.