Ex-mulher de co-fundador da Google nega ter sido amante de Elon Musk

A família Musk tem andado envolvida num imbróglio de polémicas que parecem não ter fim. Um delas está relacionada com o alegado envolvimento amoroso entre Elon Musk e Nicole Shanahan, ex-mulher de Sergey Brin, co-fundador da Google. Ambos os multimilionários têm ou tinham uma relação próxima de amizade.

O patrão da Tesla já tinha reagido aos boatos, afirmando que as informações são falsas. "O Sergey e eu continuamos amigos e estivemos juntos numa festa ontem à noite! Só vi a Nicole duas vezes nos últimos três anos, ambas as vezes com outras pessoas à volta. Nada de romântico", explicou o fundador da Tesla, na segunda-feira, através do Twitter.

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night!







I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic.