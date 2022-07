Mike Tyson aparece em público apoiado por uma bengala

Mike Tyson deixou os fãs preocupados ao aparecer apoiado numa bengala em Nova Iorque, nos Estados Unidos, esta terça-feira.

O pugilista de 54 anos foi fotografado com uma bengala castanha e mostrou dificuldades físicas, segundo o site TMZ.

Ainda assim, este site diz que Tyson não tem qualquer lesão, que apenas está a ressentir uma dor na ciática, levando-o a precisar da bengala para se movimentar.

Ultimamente, os fãs do pugilista têm recebido várias notícias preocupantes de Tyson. A figura pública afirmou, este mês, que a data da sua morte “está a chegar”.

Mike Tyson Uninjured, Doing Fine Despite Cane Use In NYC https://t.co/TcHVwZw0nD pic.twitter.com/BfTEGhV5XK