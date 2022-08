Harry Styles passa microfone a fã para pedido de casamento

Harry Styles encheu o Altice Arena, no domingo passado, num concerto mais do que esgotado. Mas a noite guardava várias surpresas e o cantor britânico não foi o único protagonista de uma noite com direito a um pedido de casamento perante milhares de pessoas.

O cantor observava os cartazes dos fãs e houve um que se terá destacado. Ao ler “Help me propose" (ajuda-me a fazer um pedido de casamento), Harry Styles decidiu conceder o desejo ao jovem.

Aproximou-se do casal e perguntou-lhes há quanto tempo estavam juntos, o rapaz respondeu: "há pouco mais de um ano", Harry então decidiu perguntar ao público de devia dar o microfone ao rapaz.

O jovem já com o microfone na mão cantou "Can"t Help Falling In Love", de Elvis Presley, enquanto se ajoelhava perante milhares de pessoas para pedir a namorada em casamento.

Tudo podia ter corrido mal, mas a – agora - noiva aceitou e o público explodiu em aplausos.

Veja o vídeo