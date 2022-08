Homem desaparecido em Ourique encontrado morto

Cadáver estava "no fundo de um penhasco, do qual terá caído".





O homem que estava desaparecido na aldeia de Santa Luzia, no concelho de Ourique (Beja), que já estava a ser procurado pelas autoridades, foi encontrado morto, esta terça-feira.

O cadáver do homem, com 82 anos, foi descoberto "no fundo de um penhasco, do qual terá caído", na zona daquela aldeia alentejana.

O alerta para o desparecimento do idoso foi dado esta manhã pelos vizinhos que diziam não o ver “há três dias”.

O homem vivia sozinho e teria mobilidade reduzida, deviso a um problemas de visão.

Para as buscas foram mobilizados sete operacionais do CDOS de Beja, apoiados por dois veículos, enquanto a GNR tinha 15 militares no terreno.