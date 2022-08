Demi Lovato voltou a usar pronomes femininos: "Tenho-me sentido mais feminina outra vez"

Após ter-se assumido como pessoa não-binária em 2021, Demi Lovato revelou, recentemente, que voltou a adotar os promones femininos (ela/dela). "Tenho-me sentido mais feminina outra vez", disse a cantora, numa entrevista ao podcast "Spout".

"Senti, especialmente ao longo do último ano, que a minha energia se equilibrava entre energia masculina e feminina. Quando tinha que entrar numa casa de banho que indicava se era para homens ou mulheres, sentia que nenhuma se adaptava", explicou Demi Lovato. "Não me sentia como uma mulher, não me sentia como um homem. Sentia-me como um ser humano. Os pronomes 'elu/delu' são isso - sentir-me humano."

A artista, no mesmo programa, disse perceber a confusão que a utilização dos pronomes pode causar a algumas pessoas, frisando que o mais importante é o respeito. "Ninguém é perfeito. Toda a gente se atrapalha com os pronomes a dada altura, especialmente se ainda estão a aprender. Tem a ver com respeito".