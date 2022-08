Homem mata três pessoas em infantário na República Popular da China

Pelo menos três pessoas foram esta quarta-feira mortas a tiro num jardim de infância na cidade de Jian, na província de Jiangxi, no centro da República Popular da China. Outras seis pessoas ficram feridas

O ataque, que segundo o jornal Global Times ocorreu às 10h23 (2h23, em Lisboa), ocorreu quando o agressor, que estava com uma máscara de um gorro, entrou no infantário com uma arma de fogo, não tendo sido especificada qual foi a arma utilizada.

As autoridades chinesas terão identificado o atacante, que se pôs em fuga, como um homem de 48 anos, e de apelido Liu.