"Os exercícios estão a começar": China dispara mísseis em operação militar junto a Taiwan

Os anunciados exercícios militares da China, em resposta à visita a Taiwan de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, começaram esta quinta-feira com o disparo de "múltiplos mísseis balísticos", nas águas que circundam Taiwan.

"O Ministério da Defesa nacional declara que o Partido Comunista Chinês disparou vários mísseis balísticos ‘Dongfeng’ nas águas circundantes do nordeste e sudoeste de Taiwan às 13h56 [6h56 em Lisboa]", disse o Governo de Taiwan, em comunicado.

Os mísseis chineses caíram em zonas próximas das ilhas de Matsu, Wuqiu, Dongyin, no Estreito de Taiwan, mas localizadas mais perto do continente do que da ilha principal de Taiwan.

VIDEO: Chinese military helicopters fly past Pingtan island, one of mainland China's closest points to Taiwan, in Fujian province on Thursday.



China has begun massive military drills off Taiwan following US House Speaker Nancy Pelosi's visit to the self-ruled island pic.twitter.com/7czzPNQbNp