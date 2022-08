Chrissy Teigen está grávida dois anos depois de perder bebé

Chrissy Teigen e John Legend vão ser pais novamente depois de, há quase dois anos, terem perdido um bebé durante a gravidez.

O anúncio foi feito esta quarta-feira pela modelo, de 36 anos, através da sua página de Instagram, onde mostrou uma série de fotografias onde era visível a sua barriga.

"Os últimos anos foram, no mínimo, um turbilhão de emoções, mas a alegria voltou a encher a nossa casa e o nosso coração", escreveu.

"Um milhão de tentativas depois, temos outro a caminho. Em todas as consultas eu disse a mim própria: 'Okay, se hoje estiver saudável, eu anuncio', mas depois eu respiro com alívio por ouvir o bater do coração e apercebo-me de que ainda estou muito nervosa. Acho que nunca vou sair de uma consulta a senti-me mais entusiasmada do que nervosa mas, até agora, tudo está perfeito e lindo e eu sinto-me bastante esperançosa", acrescentou.

Em outubro de 2020, Chrissy Teigen estava grávida do seu terceiro filho com o cantor John Legend, Jack, mas acabou por ser hospitalizada e sofrer uma perda excessiva de sangue.

Na altura, anunciou na sua página de Instagram que tinha acabado por perder o bebé:

"Estamos chocados e a sentir um tipo de dor tão grande de que só se ouve falar, um tipo de dor que nunca experienciamos antes. Não conseguimos parar a hemorragia e dar ao nosso bebé os fluídos que ele precisava, independentemente da quantidade de transfusões sanguíneas, simplesmente não foi suficente".

"O Jack trabalhou tanto para fazer parte da nossa pequena família e ele vai fazer, para sempre", disse ainda.

Um ano depois, a modelo anunciou que estava a fazer tratamentos de fertilização in vitro para tentar ter filhos novamente e dar, com John Legend, de 43 anos, irmãos a Luna, de seis anos, e a Miles, de quatro.