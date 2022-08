Morreu a cantora Judith Durham, dos The Seekers

A cantora Judith Durham, uma das vozes da banda The Seekers, morreu aos 79 anos, anunciaram no sábado a Musicoast Pty. Ltd. e a Universal Music Austrália.

"Após ter estado no Hospital Alfred, Judith foi internada no cuidados paliativos esta sexta-feira, 5 de agosto, onde morreu de forma pacifica nessa noite", disseram as entidades, em comunicado conjunto, acrescentando que a artista morreu vítima de complicações de uma "doença pulmonar crónica de longa data".

"A sua luta foi intensa e heróica - nunca reclamou do destino e aceitou totalmente o seu fim", pode ler-se ainda.