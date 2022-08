Rainha Isabel II cancela presença num habitual evento

A presença da rainha Isabel II no tradicional evento de boas-vindas no Castelo de Balmoral foi cancelada. Esta é a primeira vez em décadas, sem contar com o período da pandemia, que a rainha britânica não participa num evento destes, segundo avança a imprensa internacional.

Embora já esteja na sua propriedade escocesa, tendo chegado nos finais de julho, a monarca não irá realizar as costumes saudações dos portões do castelo para marcar o início das suas férias de verão.

“O tradicional evento de boas-vindas normalmente é marcado consoante o calendário da rainha e é algo que sua majestade realmente aprecia, poder cumprimentar os locais que viajaram para a ver”, sublinhou uma fonte ao jornal Daily Mirror, assinalando também a ausência da rainha nos seus padrões tradicionais.

É de salientar que ao longo deste ano, a rainha Isabel II, de 96 anos, faltou a vários compromissos públicos, maioritariamente devido a complicações de saúde.