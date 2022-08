Aston Kutcher sofreu forma rara de vasculite: "Ninguém dá realmente valor até desaparecer"

A vida dos atores pode parecer perfeita nas redes sociais, mas todos têm uma história. Aston Kutcher, ator de "Dois homens e meio", revelou na segunda-feira, num episódio do programa "Running Wild with Bear Grylls: The Challenge", que sofreu de uma forma rara de vasculite, o que terá afetado a sua visão, audição e capacidade motora.

"Há dois anos, tive uma forma estranha e super rara de vasculite que me destruiu a visão, a minha audição e retirou-me todo o meu equilíbrio", disse o ator, acrescentando que o processo de recuperação levou cerca de um ano, até conseguir recuperar todas as capacidades que havia então perdido.

"Ninguém dá realmente valor até desaparecer, até dizer 'não sei se alguma vez serei capaz de ver novamente, não sei se alguma vez serei capaz de ouvir novamente, não sei se alguma vez serei capaz de andar novamente'", refletiu Kutcher, no mesmo programa.

O presente parece ser mais promissor. O ator publicou, nesse mesmo dia, um tweet no qual afirma que atualmente não sofre com nenhum efeito posterior da doença, estando já recuperado.

Before there are a bunch of rumors/ chatter/ whatever out there. Yes, I had a rare vasculitis episode 3yrs ago. (Autoimmune flair up) I had some impairments hear, vision, balance issues right after. I fully recovered. All good. Moving on. See you at the 2022 NY Marathon w/Thorn