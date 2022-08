Olivia Newton-John. Morreu a eterna Sandy de "Grease"

Antes de ter conquistado o público com a performance da fascinante personagem Sandy, em Grease, Olivia Newton-John trilhou um longo percurso repleto de conquistas, mas também de obstáculos e trabalho árduo, que terminou esta segunda-feira. A morte da atriz e cantora de 73 anos foi anunciada pelo próprio marido.

“Dame Olivia Newton-John morreu pacificamente no seu rancho no sul da Califórnia esta manhã, cercada por familiares e amigos. Pedimos que todos respeitem a privacidade da família durante este período muito difícil”, escreveu John Easterling.

“A sua inspiração de recuperação e experiência pioneira com plantas medicinais prossegue com o Fundo da Fundação Olivia Newton-John, dedicado à investigação de plantas medicinais e cancro. Em vez de flores, a família pede que qualquer doação seja feita em sua memória para o Fundo da Fundação Olivia Newton-John (ONJFoundationFund.org)”, esclareceu.

Das falsas partidas ao estrelato Nascida em Cambridge, Inglaterra, foi lá que Olivia Newton-John passou os primeiros cinco anos de vida. Depois foi para a Austrália com a família e, aproximadamente uma década depois, já adolescente, regressou ao país que a vira nascer, graças à vitória num concurso musical. Foi lá que deu os primeiros passos “oficiais” no mundo da música, tendo lançado os singles “Till You Say You’ll Be Mine” e “For Ever”.

Mas Olivia não estava feliz em Inglaterra – sentia falta da Austrália e do seu namorado, Ian Turpie. Às escondidas da mãe, que a tinha acompanhado, tentou reservar um voo de regresso. “Felizmente para os fãs de Olivia e a sua futura carreira, a sua mãe não deixou que a filha desperdiçasse essa oportunidade de ampliar os seus horizontes e os planos de Olivia foram frustrados”, explica o site especializado Only Olivia, exclusivamente dedicado à artista e à sua carreira.

As coisas melhoraram quando Pat Carroll, uma australiana, chegou ao Reino Unido. Juntas, formaram um dueto e, sonhando com o estrelato, atuavam em pubs e clubes. Novidade no cenário musical britânico, as performances iniciais nem sempre foram um sucesso. No bar Revue, de Paul Raymond, por exemplo, Olivia e Pat ficaram surpreendidas com os “trajes diminutos” dos outros artistas em palco, como recorda o site Only Olivia. Só mais tarde vieram a perceber que tinham estado de vestidos de gola alta num clube de strip!

Em 1968, Bruce Welch da banda Shadows apaixonou-se por Olivia e ficaram noivos – algo problemático, pois o músico era casado. Para piorar as coisas, no final do ano seguinte o visto de Pat caducou, obrigando-a a regressar à Austrália. Mas nem tudo eram más notícias. Por esta altura, surgiu a oportunidade de Olivia se estrear no cinema, com o desafio para se juntar à banda Toomorrow, que seria a “resposta britânica” aos Monkees. Este grupo “fictício” lançou um álbum homónimo em 1970 para acompanhar o filme Toomorrow, mas o público não ficou impressionado e Olivia voltou a concentrar-se na sua carreira a solo.

Dois anos depois, era convidada para ser a estrela residente do programa televisivo de grande sucesso de Cliff Richard, cantando igualmente ao vivo na capital britânica. Como salienta um dos mais conhecidos clubes de fãs de Olivia, o início dos anos setenta foi um período prolífico para Olivia - a sua associação a Cliff Richard e à banda Shadows levou a sua música até ao grande público. No decorrer destes anos, lançou os álbuns Olivia Newton-John (1971), Olivia (1972) e Music Makes My Day (1973).

Bruce Welch – apesar das dificuldades que enfrentavam – produziu o primeiro single de sucesso de Olivia, uma cover de “If Not For You”, de Bob Dylan. Este single foi o primeiro grande sucesso de Olivia nos EUA, tendo seguido esse caminho com “Let Me Be There”, que alcançou a 6.ª posição nos tops americanos. Já separada de Welch, foi John Farrar, outro membro dos Shadows, quem assumiu a composição e arranjos. Juntos, iriam revelar-se uma dupla de sucesso. Farrar, que conhecia Olivia desde os primeiros dias, acabaria mesmo por casar-se com Pat Carroll, a antiga parceira de Olivia.

Enquanto estava de férias no Sul de França, em 1974, Olivia conheceu Lee Kramer, que tinha um negócio bem-sucedido de importação/exportação. Com o romance no ar, Lee tornou-se namorado e empresário de Olivia durante grande parte do resto da década. Pouco antes de se mudar para os Estados Unidos para continuar a consolidar o seu percurso que já era reconhecido, Olivia representou o Reino Unido na Eurovisão, ainda em 1974. Tanto a música quanto a indumentária - que tem sido recordada e fortemente elogiada nas redes sociais, principalmente no Twitter - foram selecionadas por telespectadores que participaram numa sondagem.

A verdade é que tanto a música - “Long Live Love” -, como o traje azul bebé e esvoaçante acabaram por ser alvo de fortes críticas. 1974 foi o ano em que os ABBA alcançaram o estrelato com “Waterloo”, que lançou a sua carreira internacional.

Mesmo assim, Olivia ficou em quarto lugar. Já em solo norte-americano, em 1975, lançou o álbum “Have You Never Been Mellow”. O sucesso dos singles catapultou Olivia para os canais de televisão, tendo participado em programas como Midnight Special. Em 1976, conquistou o direito ao seu próprio especial de TV através da ABC: A Very Special Olivia Newton-John.

“Minha querida Olivia, tornaste as nossas vidas melhores” Conquistando o público anglo-saxónico, e não só – por exemplo, fez uma tournée no Japão em 1976 -, decidiu instalar-se em Malibu, perto de Los Angeles, num rancho que adquirira numa zona montanhosa. Assim, manteve cães e cavalos na sua propriedade. Era de tal modo apaixonada pelos animais que recusou voltar ao Japão até que alterassem as práticas de pesca do atum para reduzir o abate desnecessário de golfinhos que acabavam por ficar presos nas redes.

Foi perto do final da década de 70, aos 30 anos, que atingiu o auge da sua carreira. Em Los Angeles, um produtor estava à procura de uma protagonista feminina para atuar ao lado de John Travolta na sua próxima adaptação cinematográfica do musical Grease. Ainda que não estivesse certa de que o seu lugar seria o grande ecrã, convidada a aparecer, Olivia não recusou. Lançado em junho de 1978, Grease (habitualmente traduzido para Brilhantina) transformou-se num dos musicais mais vendidos de todos os tempos e a banda sonora do filme “explodiu” completamente um pouco por todos os pontos do globo. “You’re The One That I Want” foi a música que, até ao fim, cantava e dançava com Danny, o galã interpretado por Travolta.

O ator foi justamente um dos primeiros a reagir à morte de Newton-John, através de uma mensagem que tem sido intensamente partilhada por fãs nas redes sociais. “Minha querida Olivia, tornaste as nossas vidas melhores. Tiveste um impacto incrível. Amo-te tanto. Vemo-nos mais à frente, na estrada. Vamos voltar a estar juntos. Teu, desde o momento em que te vi pela primeira vez e para sempre! O teu Danny, o teu John”.

A doença e a canábis Após ter lançado sucessos como o álbum Physical (1981), juntamente com o companheiro Matt Lattanzi, foi mãe de Chloe no início de 1986 e iniciou aquele que viria a ser um hiato de seis anos na sua carreira, dedicando-se à maternidade e à cadeia de lojas “Koala Blue”. Exatamente no ano em que regressou à música, em 1992, surgiu a notícia de que sofria de cancro da mama.

Na verdade, além de outras patologias, viria a enfrentar esta doença três vezes: a última vez que se soube que tinha sido diagnosticada com a doença que a ‘assombrava’ há praticamente 30 anos foi em 2018.

Numa entrevista ao programa Sunday Night, no canal australiano Seven, Olivia Newton-John, que estava prestes a completar 70 anos, anunciou que desde 2017 sofria de cancro na base da coluna. O diagnóstico tinha sido mantido em segredo até agora.

Para combater as dores, a co-protagonista do filme Grease explicou que estava a recorrer à medicina moderna e a tratamentos naturais, incluindo óleo de canábis. “Tenho muita sorte de viver num estado onde [o canábis] é legal”, disse a atriz. Era o seu último companheiro, John Easterling (com quem casou em 2008), quem cultiva a canábis. “O meu sonho é que em breve passe a estar disponível na Austrália para todos os pacientes que sofram de cancro ou de qualquer doença que cause dor”.

Antes de a doença a ter vencido, foram-lhe atribuídas inúmeras distinções. Por exemplo, em 2018, recebeu o Doutoramento Honorário em Letras da La Trobe University, em Melbourne. Em 2019, o Companion (AC) da Ordem da Austrália (Divisão Geral), a maior honra australiana. No final de 2019, foi nomeada Dama Comandante da Ordem do Império Britânico por Sua Majestade a Rainha, tornando-se Dama Olivia Newton-John, por ter contribuído para a música, a investigação do cancro e a solidariedade social.