Velório de general Almeida Bruno é amanhã na Capela da Academia Militar

Morreu, na madrugada desta quarta-feira, o general Almeida Bruno, vítima de complicações associadas a uma pneumonia, no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa, confirmou ao i um amigo.

O Exército português já reagiu à morte do general, lamentando o falecimento e endereçando à família e aos amigos mais próximos as “mais sentidas condolências”.

“O Exército está de luto, por ter deixado de contar com um dos seus brilhantes servidores, expressando o maior respeito e honrando a memória deste notabilíssimo Soldado do Exército Português”, lê-se no comunicado enviado pelo gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército.

“O General João de Almeida Bruno honrou, em todas as circunstâncias, os valores militares e o Exército que devotadamente serviu, afirmando-se pelas suas qualidades de liderança e exemplo a seguir, tendo marcado sucessivas gerações pela sua coragem, assim como pela clarividência e sagacidade que o relevaram ao longo de uma brilhante carreira”,sublinha o Exército, lembrando que Almeida Bruno exerceu os mais elevados cargos, como de Comandante do Batalhão de Comandos da Guiné, Comandante da Academia Militar, Diretor da Arma de Cavalaria, Comandante-Geral da Polícia de Segurança Pública, Comandante da Região Militar do Sul, Inspetor-Geral do Exército, Chefe da Casa Militar do Presidente da República e Presidente do Supremo Tribunal Militar.

O velório realizar-se-á na quinta-feira a partir das 15h00, na Capela da Academia Militar, em Lisboa. A Missa de Corpo Presente será celebrada no dia 12 de agosto, às 14h00, seguindo-se o funeral para o Cemitério do Alto de São João, em Lisboa, a partir das 15h00.