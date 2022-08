Encontrada Vanessa Couto, militar de 23 anos que estava desaparecida desde o início do mês

A jovem militar de 23 anos que estava desaparecida desde o dia 1 de agosto foi encontrada a deambular numa rua do Cacém, em Sintra.

A informação foi veiculada pelo Correio da Manhã que acrescentou ainda que Vanessa Couto terá sido encontrada por um agente da PSP e que, apesar de se encontrar bem fisicamente, não estará bem emocionalmente. Recorde-se que os seus pertences estavam junto à Santa Casa da Misericórdia, em Lisboa.

"Bom dia. Hoje, sim, posso respirar de alívio. Amor de mãe hoje e sempre. Foram dias difíceis, momentos de desespero, aflição e revolta, mas nunca deixei de acreditar no amor que tenho por ti e que venceu tudo", começou por escrever a mãe da rapariga, Deolinda Lopes, no seu perfil de Facebook na manhã desta quinta-feira. "Acreditei que a nossa mãezinha do céu esteve a nosso lado para que tivesse forças sempre e não desistir de te ter nos meus braços novamente. Acreditei sempre no meu amor de mãe. Horas de sufoco. Mas tudo está e vai acabar bem. Estarei sempre aqui, minha princesa, como a tua maior amiga e como tua mãe. Um dia vais entender o quanto fazes falta junto de mim. Amo-te muito, linda princesa. Mensagem para ti princesa da mãe. Beijinhos, fica nas mãos da nossa mãezinha. Sempre à tua espera", divulgou numa mensagem emotiva.

Vanessa não se terá apresentado ao serviço, no Estabelecimento Prisional Militar de Tomar, e terá sido o mesmo que comunicou o seu desaparecimento às autoridades. Ao programa Linha Aberta, da SIC, a mãe explicou que a jovem vivera um episódio de ansiedade há 11 meses relacionado com uma relação amorosa complicada, supostamente com um ex-presidiário ligado ao tráfico de droga. Assim, esteve internada na Unidade de Psiquiatria do Hospital de Tomar por tentativa de suicídio, no entanto, Deolinda Lopes garantiu que estaria bem agora.

Na esquadra, Vanessa foi identificada e o Exército contactado. Posteriormente, foi encaminhada para um hospital.