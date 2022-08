Lady Gaga atingida por peluche na cabeça durante concerto

Há quem já se tenha chateado com este tipo de comportamento, mas não parece ter sido o caso de Lady Gaga. A artista atuou no fim de semana passado em Toronto, no Canadá, na sequência da sua digressão do álbum "Chromatica", e a meio da sua performance, foi atingida na cabeça por um peluche atirado por alguém do público.

A artista norte-americana não deixou que o boneco afetasse a sua concentração, continuando a cantar como se nada fosse.

how do some fans think this is okay... this is so dangerous and sad. :( pic.twitter.com/CnmOP88yOF