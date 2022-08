Johnny Depp assina contrato de sete anos com Dior

Johnny Depp e a sua parceria com a Dior ficou tremida com o julgamento contra Amber Heard, mas concluido o assunto, pelo menos no tribunal, o ator e a marca de perfumes assinaram um novo contrato, com a duração de sete anos.

O acordo, segundo escreve o TMZ, envolve um valor considerável, com um total de sete dígitos, mas sem saber ao certo quando é que o artista irá receber. O ator, recorde-se, é desde 2015 o principal rosto do perfume "Sauvage".

Depp já voltou ao ativo, encontrando-se a gravar o seu primeiro filme depois da vitória judicial contra Amber Heard, vestindo 'a pele' do rei francês Luís XV, em "Jenne du Barry".