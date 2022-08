Ezra Miller quebra silêncio e comenta recentes alegações: "estou a sofrer de problemas complexos de saúde mental"

Depois de meses atribulados, com alegações graves e comportamentos que deixaram a sua reputação em baixo nível, Ezra Miller quebrou o silêncio, pedindo desculpa e confessando estar à procura de tratamento para "questões complexas de saúde mental".

"Tendo passado recentemente por um período de crise intensa, compreendo agora que estou a sofrer de problemas complexos de saúde mental e comecei a receber tratamento contínuo", disse o ator não binário, de 29 anos, à Variety.

"Quero pedir desculpa a todos aqueles que deixei alarmados. Estou empenhado em fazer o que for necessário para regressar a uma fase saudável, segura e produtiva da minha vida", adiantou Miller.

Recentemente, uma mãe, de 25 anos, e os seus três filhos, com idades compreendidas entre um e cinco anos, que alegadamente viviam com Ezra Miller na sua quinta no estado norte-americano de Vermont, foram dados como desaparecidos.

A Polícia Estatal de Vermont, que anda a investigar os desaparecimentos, acredita que o ator que encarna o herói "Flash" possa estar envolvido, escreveu a Rolling Stone, que conseguiu obter documentos do tribunal. Os textos informam que as autoridades tentaram entrar em contacto, pelo menos duas vezes, durante o fim de semana passado, com a mãe, na sequência de uma emergência solicitada pela procuradoria daquele estado, que exigiu a remoção dos jovens dos cuidados da mãe. Miller deverá comparecer em tribunal a 26 de Setembro.

O ator também foi preso duas vezes no início deste ano no Havai, primeiro por conduta desordeira e assédio num bar de karaoke, em março, depois por agressão de segundo grau.