Casa de Mariah Carey assaltada enquanto cantora estava de férias

Caso "está ainda a ser investigado", disseram as autoridades norte-americanas.





A casa de Mariah Carey em Atlanta, nos EUA, foi assaltada em julho enquanto a cantora estava de férias em Itália.

Segundo escreve o Page Six, as autoridades norte-americanas informaram que o caso "está ainda a ser investigado", sendo as informações "limitadas", não adiantando mais pormenores.

A cantora esteve com o seu namorado, Bryan Tanaka, e os filhos gémeos, Monroe e Marroquino, em Itália, a desfrutar de uns dias de descanso.

O caso foi denunciado à polícia no dia 27 de julho