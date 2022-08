Frances Bean Cobain, filha de Kurt Cobain, fez 30 anos: "Espero manter-me firme, independentemente das dificuldades do mundo"

A filha de Kurt Cobain e Courtney Love celebrou na quinta-feira o seu 30º aniversário, partilhando com os fãs a 'conquista', uma vez que no passado passou por períodos complicados.

"Consegui! A Frances de 20 anos não estava certa de isto poder acontecer. Naquela época, uma autodepreciação intrínseca, alimentada pela insegurança, por mecanismos de defesa destrutivos e por mais traumas que o meu corpo ou a minha mente conseguiam lidar ditavam a forma como eu me via, e como eu via o mundo"; começou por escrever.

A filha dos músicos escreveu, na mesma publicação, um episódio da sua vida que lhe marcou. "Depois, um acontecimento num avião que me aproximou da morte foi, ironicamente, o que me catapultou para esta experiência de viver com uma gratidão radical. Ainda bem que provei que estava errada e que encontrei maneiras de transformar a dor em conhecimento", disse ainda Cobain.

Daqui por diante, o objetivo é continuar a adorar a vida. "Espero manter-me firme, independentemente das dificuldades do mundo. E continuar a ter espaço para aprender, para que o crescimento nunca termine".