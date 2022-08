Bombeiro fica ferido em combate a incêndio na Costa da Caparica

Um bombeiro ficou ferido na tarde deste sábado enquanto combatia um incêndio numa zona florestal junto à praia de São João, na Costa da Caparica, concelho de Almada.

De acordo com fontes do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, pelas 20h15, o incêndio estava "praticamente dominado", tendo, contudo, obrigado a evacuar a praia e o estacionamento da mesma.

Segundo a mesma fonte, citada pela agência Lusa, o bombeiro foi trasnsportado para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

De acordo com o site da Proteção Civil, consultado pelo Nascer do Sol, pelas 21h10, estavam no local 125 operacionais apoiados por 40 veículos.

"O que estamos a aconselhar é para não utilizarem um dos acessos, por causa dos meios dos bombeiros, e usarem antes um outro acesso para saírem da praia", disse à Lusa fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR, pelas 18h30.