Jennifer Lopez e Ben Affleck casam pela segunda vez numa grande 'festa branca'

Após o voto sigiloso em Las Vegas, Jennifer Lopez e Ben Affleck voltaram a subir ao altar para dar o nó, desta vez com a presença dos amigos e familiares. O segundo casamento aconteceu este sábado na propriedade do ator no estado norte-americano da Geórgia.

O amigo de longa data e ator Matt Damon não faltou à festa, estando acompanhado pela sua mulher Luciana Barroso. Tal como o realizador Kevin Smith e o ator Jason Mewes.

Segundo as fotografias dos paparazzi internacionais, os convidados seguiram o dress code pedido pelo casal, ao formarem uma nuvem branca na grande casa de Affleck, que também se casou vestido parcialmente de branco.

O primeiro casamento de ‘Bennifer’ aconteceu a 16 de julho, em Las Vegas, e caiu como uma grande surpresa para os fãs, que esperavam logo uma grande comemoração.

A cerimónia express foi confirmada, de acordo com o site Page Six, pela cantora na sua newsletter “On The JLo”. "Conseguimos. O amor é belo. O amor é bondoso. E acontece que o amor é paciente. Vinte anos de paciência", referindo-se ao primeiro noivado com o ator.

Já a segunda cerimónia não deverá ser assim tão rápida. Segundo uma fonte disse ao Page Six, as festas de casamento de Lopez e Affleck gostam de celebrar por vários dias.

O casal ficou noivo pela segunda vez em abril deste ano. O fogo desta paixão reacendeu em abril de 2021, pouco tempo depois de Jennifer ter rompido com o noivo Alex Rodriguez, numa altura em que circulavam rumores de que ele tinha traído a artista.

'Bennifer' começou a namorar pela primeira vez em 2002. O romance terminou dois anos depois devido à pressão dos media em volta do seu relacionamento.

Cada um seguiu a sua vida. Jennifer casou com o cantor Marc Anthony em junho de 2004. São pais dos gémeos de 14 anos, Max e Emme.

Já Affleck casou com Jennifer Garner em 2005 e acolheram três filhos: as filhas Violet e Seraphina, e o filho Samuel.

Ambos os casamentos terminaram em divórcio, mas antes de voltarem Affleck namorou com a atriz Ana de Armas até janeiro de 2021, ao passo que Jennifer ainda ficou noiva de A-Rod.