O cantor e apresentador Nick Cannon vai ser pai pela décima vez.

O anúncio foi feito pelo próprio, através da sua rede social Instagram, onde publicou um vídeo com a sua companheira, a modelo Brittany Bell, no qual aparecem a fazer uma sessão de fotos.

Este é o terceiro filho que o casal tem em comum: os dois filhos mais velhos, Golden, de cinco anos, e Powerful, de um, que também participaram na sessão.

Além dos filhos que tem com a modelo, Cannon foi pai pela primeira vez em 2011, fruto do seu relacionaciomento com Mariah Carey, dos gémeos Moroccan e Monroe. Com Abby de La Rosa, teve os gémeos Zillion e Zion. Com Alyssa Scott, o cantor teve o sétimo filho, que morreu aos cinco meses, devido a um tumor no cérebro. Em junho de 2022 confirmou que ia ser pai do oitavo filho, cuja mãe é Bre Tiesi.