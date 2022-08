Letónia derruba monumento soviético com 80 metros de altura

A Letónia derrubou esta quinta-feira um monumento histórico da era da União Soviétiva (URSS), com 80 metros de altura, situado no Parque Vitória, em Riga. O monumento foi construído em 1985, como símbolo da vitória do Exército Vermelho à Alemanha nazi.

A demolição foi acompanhada em direto na televisão nacional, com a população a aplaudir a queda do obelisco, que continha uma estrela soviética no topo.

Note-se que foi votado no parlamento um projeto-lei que visa remover todas as estátuas, placas e monumentos que remontam à época soviética, uma decisão também seguida pela Estónia.