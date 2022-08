Halsey sofre intoxicação alimentar antes de subir aos palcos

Halsey sofreu uma intoxicação alimentar durante a sua digressão "Love and Power", este fim de semana, no Reino Unido, pouco antes de subir aos palcos.

Os sintomas, explicou a artista, apareceram na sexta-feira momentos antes de começar o concerto no "Leads Festival". "Não faço ideia de como ainda estou viva depois do meu concerto no Leads. Ainda estou com uma horrível intoxicação alimentar Começou ontem às 14h e, de alguma forma, consegui subir ao palco (depois da equipa médica do festival ter sido muito útil!)", disse a cantora, através do Instagram.

A estrela pop recordou que no passado teve vários problemas de saúde momentos antes de começar a atuar, mas a intoxicação alimentar "pode ser o pior de há memória", disse Halsey. "Senti-me como se estivesse em Júpiter o tempo todo".

Mais tarde, Halsey fez uma publicação no Instagram na qual mostra vários momentos nos bastidores antes e depois do espetáculo. Os fãs estavam à espera enquanto administraram-lhe vários fluidos no braço direito. Mal o concerto acabou, estava uma equipa médica no local e uma maca preparada, caso o pior acontecesse.

Halsey partilha vulgarmente com os fãs os seus problemas de saúde. A cantora Halsey revelou em abril que sofreu um aborto espontâneo durante um dos seus espetáculos. "Eu estava em digressão quando descobri que estava grávida, mas antes mesmo de eu descobrir o que aquilo significava e de conseguir pensar sobre o meu futuro, sofri um aborto no palco, no meio de um espetáculo”, explicou a artista, durante a sua participação no programa ‘The Doctors’.

O caso ocorreu em 2016 e fez com que Halsey, atualmente com 23 anos, descobrisse que sofre de endometriose, uma doença em que as células que constituem o endométrio encontram-se fora da sua localização normal.